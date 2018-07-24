Назван самый грозный российский корабль

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Military Watch назвал российский корабль с самым мощным вооружением в мире 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko
Эскадренный миноносец "Лидер" проекта 23560 станет "самым мощно вооруженным военным кораблем в мире" и сможет составить достойную конкуренцию своим зарубежным соперникам, пишет американский военно-исторический журнал Military Watch.
"Новый эсминец с управляемыми ракетами является ключом к успеху масштабной программы по модернизации авианосцев и суперавианосцев в особенности", — говорится в материале.
Как пишет издание, передовые характеристики "Лидера" намного превосходят параметры почти всех существующих военных кораблей.
Корабль планируют оснастить ракетными комплексами, аналогичными вооружению китайских эсминцев типа 055, но более современными, сообщает издание. На эсминец также могут установить модифицированную версию ЗРК С-500 "Прометей" для защиты от ракет большой дальности. Кроме того, судно могут вооружить ЗПРК "Панцирь-С1", ЗРК "Полимент-Редут" и ЗРК С-350 "Витязь", усовершенствованными специально для ВМФ. По мнению автора, такое оснащение является ключом к успеху авианосных ударных групп и имеет "решающее значение" для противодействия современным военным угрозам на море.
"Эсминцы будут нести около 200 вертикальных пусковых установок с использованием систем "холодного пуска" (сброс ракеты с запуском двигателей после отделения. — Прим. ред.) для развертывания различных ракет, включая противокорабельные, подводные и противовоздушные платформы", — пишет Military Watch.
Как предполагает (это предположение?) автор статьи, корабли проекта 23560 в перспективе могут оснастить крылатыми ракетами "Калибр", гиперзвуковыми ракетами большой дальности, такими как "Циркон", а также модифицированной версией авиационно-ракетного комплекса "Кинжал". Все это делает эсминцы "весьма перспективной" разработкой, считает автор статьи.
Вслед за возрождением космических, воздушных и наземных боевых возможностей российской армии "Лидер" ознаменует возвращение стране статуса крупной военно-морской державы, пишет Military Watch.
Строительство эскадренный миноносца типа "Лидер" по эскизному проекту Северного проектно-конструкторского бюро планируется начать после 2020 года. Предполагается, что корабль будет 200 метров в длину и 20 — в ширину, водоизмещение составит около 17,5 тысячи тонн. "Лидер" сможет развивать скорость до 30 узлов и выполнять автономные плавания длительностью до 90 суток. На вооружении эскадренного миноносца будет порядка 60 противокорабельных крылатых ракет, 128 зенитных управляемых ракет и 16 противолодочных управляемых ракет.
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