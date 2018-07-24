Шойгу рассказал о современном вооружении в ЗВО

Доля современного вооружения и военной техники в войсках ЗВО составляет более 60%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Доля современного вооружения и военной техники в войсках (ЗВО) доведена до 65%. Сформировано 19 соединений, воинских частей и организаций. Войска получили более 2 тысяч единиц инженерной техники и 300 тысяч комплектов инженерного имущества, свыше 30 тысяч перспективных боеприпасов", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
Как он отметил, также повысился уровень подготовки личного состава инженерных войск ЗВО, чему способствовало внедрение в учебных центрах шести новейших тренажерных систем.