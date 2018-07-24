Шойгу: укрепление России беспокоит НАТО

Укрепление России как самостоятельного игрока беспокоит НАТО, заявил Шойгу

По его оценке, "в последнее время набирает обороты негативная тенденция, связанная с целенаправленным усилением военной активности НАТО в Восточной Европе". Он заявил, что страны НАТО "всячески пытаются воспрепятствовать появлению в лице России геополитического конкурента, тем более имеющего союзников".

"Для этого задействуются различные институты, включая международные, и многие сферы деятельности — политика, экономика и даже культура и спорт", — отметил Шойгу.

"В данных условиях мы демонстрируем открытость, дружелюбие и отсутствие какой-либо агрессии по отношению к другим странам. Это убедительно показал завершившийся 15 июля чемпионат мира по футболу", — заметил он, добавив, что вооруженные Силы совместно с другими федеральными органами выполнили большой объем задач по обеспечению безопасности матчей и других мероприятий в 11 городах страны.

"Среди них — противовоздушная оборона, инженерная, радиационная, химическая и биологическая разведка, противодиверсионное и поисково-спасательное обеспечение, радио— и радиотехнический контроль на спортивных объектах и маршрутах движения", — подчеркнул он.

По его словам, "был задействован 10631 человек и 2186 единиц вооружения и военной техники, в том числе 32 корабля и судна, 37 самолетов и 54 вертолета".

"Обследовано около 719 тысяч квадратных метров морской акватории", — сказал министр.

"Над футбольными аренами, фан-зонами и другими местами массового присутствия людей пресечены полеты беспилотных летательных аппаратов", — отметил он.

"Благодаря принятым мерам во время чемпионата мира по футболу не произошло ни одного серьезного происшествия, а нашим гостям он запомнился как грандиозный спортивный праздник, подаривший много положительных эмоций и новых друзей", — сказал Шойгу.

Он попросил Генеральный штаб представить предложения о поощрении должностных лиц, принимавших участие в мероприятиях по обеспечению безопасности чемпионата мира.

Шойгу сообщил, что на заседании во вторник рассмотрят ход выполнения майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи