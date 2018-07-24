Пушков придумал способ сделать НАТО полезным

НАТО могло бы приносить реальную пользу, если бы боролось с загрязнением мирового океана, заявил сенатор Алексей Пушков

«НАТО непонятно, чем занимается. А могло бы и реальную пользу принести, если бы боролось с подлинной угрозой — загрязнением мирового океана, принявшим опасные масштабы», — написал он в Twitter.

Пушков добавил, что в этом случае деньги, собранные странами НАТО на оборону, нашли бы «достойное применение», а «человечество оценило бы такие усилия».

В начале июня сообщилось, что если люди продолжат загрязнять природу отходами из пластмассы так же активно, как сейчас, то к 2050 году в океанах пластикового мусора будет больше, чем рыбы.