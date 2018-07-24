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Пушков придумал способ сделать НАТО полезным
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Пушков придумал способ сделать НАТО полезным 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
НАТО могло бы приносить реальную пользу, если бы боролось с загрязнением мирового океана, заявил сенатор Алексей Пушков.
«НАТО непонятно, чем занимается. А могло бы и реальную пользу принести, если бы боролось с подлинной угрозой — загрязнением мирового океана, принявшим опасные масштабы», — написал он в Twitter.
Пушков добавил, что в этом случае деньги, собранные странами НАТО на оборону, нашли бы «достойное применение», а «человечество оценило бы такие усилия».
В начале июня сообщилось, что если люди продолжат загрязнять природу отходами из пластмассы так же активно, как сейчас, то к 2050 году в океанах пластикового мусора будет больше, чем рыбы.
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