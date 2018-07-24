Сбитый Израилем самолет не нарушал границ

Сбитый Израилем сирийский самолет не нарушал границ, сообщил источник

"Израиль атаковал наш военный самолет во время выполнения задания в районе Сайды на окраине долины Ярмук в воздушном пространстве Сирии", — рассказал собеседник агентства.

Сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты ВВС Сирии на окраине долины Ярмук выполняют боевые задания в своем воздушном пространстве против террористов.