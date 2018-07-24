Сбитый Израилем самолет не нарушал границ

Средства ПВО Израиля открыли огонь по сирийскому военному самолету, который наносил удары по позициям "Исламского государства"* недалеко Голанских высот, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
"Израиль атаковал наш военный самолет во время выполнения задания в районе Сайды на окраине долины Ярмук в воздушном пространстве Сирии", — рассказал собеседник агентства.
Сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты ВВС Сирии на окраине долины Ярмук выполняют боевые задания в своем воздушном пространстве против террористов.
Ранее во вторник армейская пресс-служба Израиля заявила, что израильские военные сбили самолет "Сухой", который зашел в воздушное пространство страны.
*Террористическая организация, запрещена в России