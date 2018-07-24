Ещё
Сбитый Израилем самолет не нарушал границ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбитый Израилем сирийский самолет не нарушал границ, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Stringer
Средства ПВО Израиля открыли огонь по сирийскому военному самолету, который наносил удары по позициям "Исламского государства"* недалеко Голанских высот, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
"Израиль атаковал наш военный самолет во время выполнения задания в районе Сайды на окраине долины Ярмук в воздушном пространстве Сирии", — рассказал собеседник агентства.
Сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты ВВС Сирии на окраине долины Ярмук выполняют боевые задания в своем воздушном пространстве против террористов.
Ранее во вторник армейская пресс-служба Израиля заявила, что израильские военные сбили самолет "Сухой", который зашел в воздушное пространство страны.
*Террористическая организация, запрещена в России
Последние новости
Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку На Украине украли победу над Россией
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту125
Израиль сбил самолет210
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками112
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест93
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение