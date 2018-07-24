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Минобороны решило не изымать автомобили у граждан
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В Минобороны заявили, что обеспечены автомобилями и не планируют изымать их у граждан 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Минобороны РФ не планирует изымать легковые автомобили у граждан — у российской армии достаточно штатного автотранспорта. Об этом заявили журналистам во вторник в военном ведомстве, комментируя публикации, связанные с проектом изменений в приказ министра обороны об учете транспортных средств.
Ранее министерство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект изменений в приказ министра обороны от 2014 года. Он, в частности, предполагает постановку на учет и мобилизацию в случае войны легковых автомобилей (категория M1) вместо квадроциклов (категория L6).
"Никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций вносимые изменения не предусматривают. Проект приказа уточняет лишь порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах", — пояснили в ведомстве.
В министерстве добавили, что Вооруженные силы РФ "обладают достаточным количеством штатного автомобильного транспорта, полностью обеспечивающего выполнение войсками задач по предназначению".
"Привлечение для нужд обороны дополнительной автомобильной техники, принадлежащей гражданам и организациям, возможно лишь в исключительных случаях и только в порядке, установленном действующим законодательством", — подчеркнули в ведомстве.
Вместе с тем приказ, который предполагает обновить Минобороны, относится к так называемой военно-транспортной обязанности, установленной указом президента. Под нее попадают практически все граждане и организации, владеющие любым транспортом, включая морской, железнодорожный и воздушный. Исключение составляют представители дипкорпуса, иностранные граждане и международные организации, лица без гражданства.
Военно-транспортная обязанность, в частности, предполагает: в мирное время — учет транспортных средств и их заблаговременную подготовку; в период мобилизации и в военное время — предоставление войскам, формированиям и органам транспортных средств и обеспечения их работы в соответствии с мобилизационными заданиями.
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