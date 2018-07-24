Россия выслала разведчика в Черное море

За эскадрой НАТО в Черное море наблюдают средний разведывательный корабль "Экватор" авиация и средства радиотехнической разведки Черноморского флота.
— Наблюдение за кораблями НАТО ведется с использованием СРК "Экватор", разведывательной авиации и радиотехнических сил ЧФ, — сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Напомним, эскадра Североатлантического альянса участвовала в международных военно-морских учениях Sea Breeze. После их завершения в порт Одессы зашли с визитом голландский фрегат De Ruyter, фрегат Fatih и тральщик Аnamur ВМС Турции, немецкое вспомогательное судно Rhein и румынский тральщик Lupu Dinescu.. Согласно Конвенции Монтре, пребывание кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
Разведывательный корабль "Экватор" внешне напоминает рыболовный сейнер. Он построен в Гданьске и вошел в состав ВМФ в 1968 году. "Экватор" оснащен системами фиксации корабельных характеристик: частот работы радаров и другого электронного оборудования, теплового кильватерного следа, — гидроакустической станцией. Скорость корабля 17 узлов, он вооружен ПЗРК "Игла". Благодаря отличным мореходным качествам и комфорту — системе кондиционирования воздуха, например, — "Экватор" любим моряками.