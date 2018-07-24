ВС Аргентины привлекут к обеспечению внутренней безопасности

Президент Аргентины объявил о планах привлечь ВС к обеспечению внутренней безопасности

Власти Аргентины проведут реформу вооруженных сил, которая, в частности, предусматривает привлечение военных к выполнению задач из области внутренней безопасности. Об этом заявил в понедельник президент страны Маурисио Макри, выступая на военной базе в провинции Буэнос-Айрес . Трансляцию выступления вели аккаунты аргентинского правительства в социальных сетях.

"Важно, чтобы они (вооруженные силы — прим. ТАСС ) могли содействовать в сфере внутренней безопасности, прежде всего, предоставляя логистическую поддержку в приграничных областях", — сказал он.

"У нас устаревшая система обеспечения безопасности, ставшая результатом многолетнего недостатка финансирования и отсутствия долгосрочной политики", — отметил Макри, добавив, что в настоящее время ВС Аргентины ориентированы на противодействие "устаревшим угрозам".

По словам президента, ВС "должны принимать участие в защите стратегических целей", в том числе в борьбе с наркоторговлей.