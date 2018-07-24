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ВС Аргентины привлекут к обеспечению внутренней безопасности
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Президент Аргентины объявил о планах привлечь ВС к обеспечению внутренней безопасности 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Власти Аргентины проведут реформу вооруженных сил, которая, в частности, предусматривает привлечение военных к выполнению задач из области внутренней безопасности. Об этом заявил в понедельник президент страны Маурисио Макри, выступая на военной базе в провинции Буэнос-Айрес. Трансляцию выступления вели аккаунты аргентинского правительства в социальных сетях.
"Важно, чтобы они (вооруженные силы — прим. ТАСС) могли содействовать в сфере внутренней безопасности, прежде всего, предоставляя логистическую поддержку в приграничных областях", — сказал он.
"У нас устаревшая система обеспечения безопасности, ставшая результатом многолетнего недостатка финансирования и отсутствия долгосрочной политики", — отметил Макри, добавив, что в настоящее время ВС Аргентины ориентированы на противодействие "устаревшим угрозам".
По словам президента, ВС "должны принимать участие в защите стратегических целей", в том числе в борьбе с наркоторговлей.
Помимо этого Макри объявил, что власти Аргентины планируют расширить участие ВС республики в миротворческих операциях ООН.
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