РФ вскоре поставит Индии 48 вертолетов Ми-17В-5

СМИ: переговоры о поставке Индии 48 российских вертолетов Ми-17В-5 близки к завершению

Министерство обороны Индии находится в финальной стадии переговоров с Россией о поставке 48 вертолетов Ми-17В-5 стоимостью $1,1 млрд Об этом сообщило во вторник информационно-аналитическое агентство Janes со ссылкой на индийские официальные источники.

Индийские официальные лица сообщили агентству, что соглашение о поставке вертолетов Ми-17В-5, вероятно, будет подписано во время намеченного на октябрь визита в республику президента России Владимира Путина . По данным индийской стороны, обсуждаемый проект соглашения включает в себя обязательство российской стороны инвестировать в отрасли индийского оборонного комплекса 30% от стоимости контрактов по поставкам военной техники, что составит более 200 млрд индийских рупий ($290 млн).

Планируется, что из 48 вертолетов Ми-17В-5, которые предполагается приобрести, 38 будут переданы индийским ВВС, будет ли на них установлено вооружение, не уточняется. Не исключено, что несколько из Ми-17В-5 будет переданы для замены аналогичных вертолетов, которые ранее были переданы особому авиаотряду ВВС, в обязанности которого входит транспортировка представителей индийского руководства. Ранее предполагалось, что для этих целей Индия закупит у Италии 12 вертолетов AgustaWestland AW101, однако сделка была отменена в январе 2014 года из-за подозрений в коррупции при ее заключении.

Остальные 10 машин получит МВД

В 2008-2016 годах Индия приобрела у России 151 вертолет Ми-17В-5, из которых 139 были поставлены на вооружение индийских ВВС, а 12 были переданы МВД страны и другим силовым структурам страны.

Вертолет Ми-17В-5 — новейшая модификация Ми-17. Машина предназначена для перевозки грузов и десантников, а также крупногабаритных грузов на внешней подвеске. Контракт на поставку в республику 80 таких вертолетов на сумму около $1,3 млрд был подписан в 2008 году.