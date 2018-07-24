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«Терминатор» приземлился на автотрассу
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Видео: Военный вертолет «Терминатор» приземлился на автотрассу 

Российская Газета 1 час назад
В Сибири прошли учения спецназа с использованием вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор" и Ми-24.
С помощью авиатехники военные задержали автомобиль "боевиков", планировавших теракт.
— Группа спецназа была поднята по тревоге и переброшена в район выполнения операции на вертолет Ми-8 АМТШ "Терминатор", — сообщил "РГ" начальник группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО в Новосибирске Николай Беркалов.
С воздуха военных поддерживал вертолет Ми-24, с авиационной пушки которого осуществлялись предупредительные выстрелы.
В 50 км от Новосибирска "Терминатор" приземлился прямо на автомобильную дорогу, спецназ совершил занял оборону участка и захватил "террористов".
Как отмечают военные, подобные тренировки значительно повышает уровень боевой подготовки соединения специального назначения.

Справка "РГ":

Ми-8АМТШ — вертолет, предназначенный для поражения бронированных целей и огневой поддержки сухопутных войск, перевозки и высадки десанта. "Терминатор" может брать на борт до 34 десантников, а также вывезти на носилках до 12 тяжело раненных бойцов. На каждой из подвесок "Терминатор" может нести до четырех ПТУР "Штурм-В" или "Атака" для уничтожения бронетехники противника.
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