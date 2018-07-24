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На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
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На новом корабле ВМС Италии произошел пожар: видео 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
По сообщениям властей никто не пострадал, но ущерб от стихийного бедствия еще предстоит оценить.
Пожар произошел на строящемся судне обеспечения ВМС Италии «Vulcano» в машинном отделении. Корабль стоял в доках верфи Финчантери Маджиано в Ла Специ. В ходе инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает портал Naval Today.
Пожар на судне обеспечения возник вечером в воскресенье. Его тушение, по словам пожарных, которые приводит портал, заняло несколько часов. В ходе инцидента никто не пострадал, поскольку в тот момент ни одного человека не было на борту. Однако, судно накренилось на бок. Как сообщил пресс-секретарь верфи, ущерб от пожара пока оценить трудно и неизвестно, повлияет ли это на график поставки «Vulcano» в войска.
Судно технического обеспечения «Vulcano» — корабль длиной 193 метра. Он был торжественно спущен на воду в прошлом месяце в присутствии министра обороны Италии и других высокопоставленных чиновников. Предполагалось, что он поступит в войска в 2019 году.
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