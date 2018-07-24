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РФ зафиксировала нарушение режима в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Латакия — четыре, Алеппо — четыре. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.
В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Медицинскую помощь получили 43 человека.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.
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