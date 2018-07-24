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Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны
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Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Участники встречи обсудят реализацию долгосрочных планов в Сухопутных и инженерных войсках.
Сегодня Министр обороны России Сергей Шойгу проведет очередное заседание коллегии военного ведомства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«24 июля в Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России», — говорится в сообщении.
В повестке мероприятия вопросы реализации планов деятельности на 2016-2020 годы в Сухопутных и инженерных войсках, а также в Западном военном округе.
Во встрече примут участие представители командования Вооруженных Сил РФ, органов государственной власти и общественных организаций.
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