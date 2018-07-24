Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны

Участники встречи обсудят реализацию долгосрочных планов в Сухопутных и инженерных войсках.

«24 июля в Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России», — говорится в сообщении.

В повестке мероприятия вопросы реализации планов деятельности на 2016-2020 годы в Сухопутных и инженерных войсках, а также в Западном военном округе.

Во встрече примут участие представители командования Вооруженных Сил РФ, органов государственной власти и общественных организаций.