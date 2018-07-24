Сотрудничество военных из США и РФ желают запретить

Конгресс намерен продлить запрет на сотрудничество между американскими и российскими военными, следует из отчета комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей США.
В законе о национальной обороне на 2019 год отмечается, что для "противостояния России" США планируют предпринять следующие шаги: "запретить сотрудничество по линии военных с Россией", "обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружений к американскому", "запретить правительству США признание присоединения Крыма", а также предоставить 250 миллионов долларов для поставки на Украину летального вооружения.