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Сотрудничество военных из США и РФ желают запретить
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Конгресс хочет продлить запрет на сотрудничество военных из США и России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Конгресс намерен продлить запрет на сотрудничество между американскими и российскими военными, следует из отчета комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей США.
В законе о национальной обороне на 2019 год отмечается, что для "противостояния России" США планируют предпринять следующие шаги: "запретить сотрудничество по линии военных с Россией", "обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружений к американскому", "запретить правительству США признание присоединения Крыма", а также предоставить 250 миллионов долларов для поставки на Украину летального вооружения.
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