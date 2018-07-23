Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль

В ходе международных учений RIMPAC (Rim Of The Pacific) в акватории Тихого океана шквалом противокорабельных ракет был потоплен списанный еще в 1993 году танко-десантный корабль американских амфибийных сил Racine. Для уничтожения ТДК использовалась совершенно новая противокорабельная ракета — тем самым США подают недвусмысленные знаки Китаю

Согласно замыслу международных учений RIMPAC, танко-десантный корабль Racine был обнаружен разведывательным самолетом Сил самообороны Японии . После этого по списанному американскому судну открыли огонь эсминцы Морских сил самообороны Японии и береговые ракетные комплексы армии США. Операция была проведена еще 12 июля, однако известно о ней стало лишь недавно, пишет американское издание Defense News.

По некоторым данным, по ТДК Racine было запущено около 15 ракет. Кораблю были нанесены существенные повреждения, на нем начался пожар, но, тем не менее, Racine после всех ударов остался на плаву.

Окончательно ветерана амфибийных сил США добила многоцелевая подводная лодка Los Angeles ВМС США. После торпедной атаки, осуществленной этой субмариной, корабль переломился пополам и наконец-то затонул.

Примечательно, что для уничтожения ТДК использовалась совершенно новая противокорабельная ракета (ПКР), которой в ближайшей перспективе будут оснащены надводные силы ВМС США. Речь идет о ПКР NSM (Naval Strike Missile).

«Противокорабельная ракета NSM (Naval Strike Missile) разработки норвежской группы Kongsberg и предлагаемая консорциумом Raytheon и Kongsberg выбрана в конкурсе по программе Over-the-Horizon Weapon Systems (OTH WS) и уже фактически принята на вооружение ВМС США», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко.

По мнению эксперта, это большой успех для норвежской компании Kongsberg. Константин Макиенко считает, что выбранная по программе OTH WS ракета может быть использована также для оснащения перспективных американских фрегатов FFG (X), и, не исключено, что и для других надводных кораблей ВМС США.

По мнению специалиста, данное решение ВМС США не стало неожиданностью, поскольку ракета NSM являлась единственным участником финального этапа конкурса по программе OTH WS по выбору ПКР для оснащения кораблей ВМС США типа LCS.

Два других претендента — ракеты Boeing Harpoon Block II Plus и Lockheed Martin Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM) — были сняты их производителями с участия в тендере в мае 2017 года из-за неполного соответствия требованиям тактико-технического задания ВМС США.

ПКР NSM — двухступенчатая ракета, она выполнена по нормальной аэродинамической схеме, напомнил «Газете.Ru» Макиенко. Изделие имеет самолетное крыло и Х-образные стабилизаторы. В качестве стартового ускорителя используется РДТТ (твердотопливный ракетный двигатель). Маршевый двигатель — турбореактивный TRI-40 фирмы Microturbo. Ракета оснащена матричной ИК ГСН (инфракрасной головкой самонаведения) с базой данных целей. Управление на маршевом участке осуществляется ИНС (инерциальной навигационной системой) с коррекцией по сигналам системы GPS. Ракета размещается в контейнере 4 х 0,81 х 0,8 м. Снаряженная масса контейнера 710 кг. Масса боевой части достигает 120 кг.

В ходе тихоокеанских учений RIMPAC-2018 12 июля 2018 года в интересах армии США и был произведен испытательный пуск ракеты NSM с береговой подвижной пусковой установки на базе грузового автомобиля HEMMT по реальной морской цели — танко-десантному кораблю Racine.

ПКР была запущена с тихоокеанского полигона «Баркинг-Сэндс» на Гавайских островах. Судно-мишень Racine находилось в этот момент на расстоянии 55 морских миль от острова Кауаи. Стрельба, по заявлениям официальных представителей командования Тихоокеанского флота США, признана успешной.

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Прошедшие боевые стрельбы на Гавайских островах находятся в полном соответствии с содержанием термина «оборона архипелага» и испытание новой ПКР органично укладывается в эту концепцию. Это понятие недавно ввели в оборот армия США и сухопутные силы самообороны Японии. В конечном итоге «оборона архипелага» предусматривает в той или иной степени организацию противодействия Народно-освободительной армии Китая, которая развертывает все новые и новые силы и средства (включая средства ПВО и противокорабельные системы) на островах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Многие аналитики рассматривают подобные действия Китая как осуществление в ближайшей перспективе контроля над водами 1,7 млн квадратных миль Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.

Еще в 2015 году в одной из статей, опубликованных в журнале Foreign Affairs, американский эксперт Эндрю Крепиневич из Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) утверждал, что развертывание группировок сухопутных войск США и их союзников на первой линии островов (то есть линии островов, расположенных от южной оконечности Японии до Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей) может изменить стратегию Китая.

Напомним, CSBA — вашингтонский экспертный центр, который занимается специализированными исследованиями по военному бюджету США и выработкой рекомендаций для политиков и военных в формировании оборонной стратегии.

«Если Вашингтон хочет изменить действия Пекина в этом регионе, он должен лишить Китая возможности контролировать воздушное и морское пространство вокруг первой островной цепи, так как в противном случае НОАК будет доминировать в обеих этих сферах», — утверждал американский эксперт.

«США также должны интегрировать объединенные боевые сети и усилить свои оперативные и боевые возможности. Это поможет затруднить НОАК дестабилизировать существующий военный баланс в этом регионе. Эти цели могут быть достигнуты во взаимодействии с сухопутными войсками, которые предназначены отнюдь не для замены ВВС и ВМС, а для их разумного дополнения их возможностей», — заявлял Эндрю Крепиневич.

Противокорабельные ракеты NSM, по мнению Константина Макиенко, будут использованы в качестве средства для практической реализации этих идей.

Концепция «обороны архипелага» получила распространение в американских военных кругах, но армия США на первых порах была не совсем готова к ее реализации, поскольку перенос усилий на Тихоокеанский ТВД мог вызвать определенный дисбаланс в соотношении сил и средств в Европе, считает Ян ван Тол, старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок. По его мнению, до недавнего времени армия США больше фокусировалась на проблемах Восточной Европы.

Экс-командующий вооруженными силами США в Тихом океане адмирал Гарри Харрис на конференции на Гавайских островах еще в 2016 году заявил, что он хотел бы, чтобы армия США больше думала о способах использовать системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin именно для поражения кораблей противника с берега.