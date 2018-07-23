Украинских военных оставили без зарплаты, сообщили в ДНР

Руководство ВСУ отказывается выплачивать деньги военнослужащим в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов

"Как нам стало известно, в связи с тяжелым социально-экономическом положением в стране, денежное довольствие военнослужащим ВСУ, проходящим службу в зоне операции оккупационных сил, будет осуществляться на два месяца позже установленного срока", — заявил Безсонов на пресс-конференции.

По его словам, в связи с этим в рядах украинской армии в ближайшее время ожидаются "массовые акции неповиновения". Командование ВСУ уже распорядилось создать дополнительные патрули для подавления возможных беспорядков, а также провести "разъяснительные работы среди личного состава".

При этом, как отметил Безсонов, главная военная прокуратура уже зафиксировало рост правонарушений в рядах украинской армии.

"Наиболее критическая ситуация сложилась в 24 отдельной механизированной бригаде, где военнослужащие в массовом порядке отказываются выполнять приказы командования до получения всех положенных выплат", — сообщил представитель пресс-службы ДНР.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее не раз отмечали, что морально-психическое состояние служащих ВСУ ухудшается. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.