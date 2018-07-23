В ДНР сообщили о задержках зарплат в украинской армии

Для военнослужащих украинской армии настали тяжелые времена. Руководство ВСУ задерживает военным АТО зарплаты, это связано с тяжелым экономическим положением в стране. Об этом сообщает сайт командования самопровозглашенной ДНР.

Денежное довольствие военнослужащим ВСУ, проходящим службу в зоне спецоперации, будет осуществляться на два месяца позже установленного срока, говорится в сообщении. В ДНР отметили, что в связи с задержкой зарплаты в рядах украинской армии зреет недовольство, ожидаются «массовые акции неповиновения».

Командование ВСУ уже распорядилось создать дополнительные патрули для подавления возможных беспорядков, а также провести «разъяснительные работы среди личного состава».