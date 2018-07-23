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Белорусы проинспектируют ВСУ
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Белорусы проинспектируют ВСУ 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.
«С 24 по 27 июля в рамках соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности инспекционная группа проведет инспекцию указанного района на территории Украины и посетит одну из воинских частей», — сообщили в белорусском оборонном ведомстве.
Целью инспекции является подтверждение в указанном районе военной деятельности, о которой нужно предварительно уведомлять в соответствии с положениями Венского документа 2011 года.
«В ходе посещения будет оценена информация, представленная Украиной государствам — участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части», — указали в Минобороны Белоруссии.
Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Он развивает и дополняет меры доверия, зафиксированные в Документе Стокгольмской конференции 1986 года, Венских документах 1990, 1992, 1994 и 1999 годов. Документ является политически обязательным, ратификации не подлежит.
Его целью является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.
В соответствии с документом, государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с «необычной военной деятельностью» и в отношении опасных инцидентов военного характера.
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