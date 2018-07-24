Гауптвахта по-старому. Командирам разрешат арестовывать солдат?

Командирам воинских частей могут вернуть право отправлять солдат на гауптвахту. С таким предложением выступил руководитель военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский

Гауптвахта в российской армии была отменена в 2002 году в том числе под давлением правозащитников. Вернули ее уже в 2006-м, но решение о дисциплинарном аресте военнослужащего с тех пор стал принимать гарнизонный суд.

Военный обозреватель ТАСС , полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что такое право было бы рационально вернуть командирам частей:

Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке: «Я поддерживаю эту инициативу, потому что военной полиции на все воинские части не хватает. Конечно, суд, который должен принять решение, посадить солдата или не посадить разгильдяя и нарушителя воинской дисциплины, бумаги, которые надо писать по этому поводу, и дознавания, которые проходят, — это все отрывает командиров от службы. Нарушитель дисциплины часто остается безнаказанным, потому что применить средства воздействия невозможно. Поэтому вернуть возможность командиру принимать решения быстро посадить солдата на три, пять, десять суток, это иногда действует отрезвляюще на нарушителя воинской дисциплины».

Председатель Военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин, в свою очередь, уверен, что лишение свободы может быть только по решению суда:

Владимир Тригнин, председатель Военной коллегии адвокатов города Москвы: «Командирам в плюсы — это, несомненно, больший контроль со стороны командира за действиями военнослужащих. Минусы — это возможное нарушение прав граждан. Поскольку все-таки такая мера, как арест, относится к исключительной юрисдикции суда, то здесь большой вопрос, насколько данная мера будет соответствовать конституции и нормам международного права, которые предписывают производить соответствующие действия только в судебном порядке. Наверное, введение возможности этого ареста во внесудебном порядке все-таки создаст некий перекос в сторону нарушения прав, поэтому, с моей точки зрения как юриста принятие данной нормы и соответствие этой нормы международному праву под большим вопросом».

По закону поводом для ареста могут стать только грубые нарушения воинской дисциплины. За это солдатам или прапорщикам может грозить до 30 суток. На гауптвахту не могут быть отправлены офицеры, солдаты и курсанты, не принявшие присягу, и военнослужащие-женщины.