В России захотели упростить аресты солдат

«Конечно, если бы командир и военный комендант могли бы сами арестовывать, как раньше, это намного бы упростило и время, и сроки», — отметил Ивановский.

Он добавил, что в течение полугода этот вопрос проработают.

В настоящее время военнослужащий может быть подвергнут дисциплинарному аресту только по решению гарнизонного военного суда за самовольное оставление расположения части, нарушение правил обращения с оружием, а также за исполнение воинских обязанностей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Главное управление военной полиции было создано в Минобороны в 2011 году. Его целью является обеспечение в вооруженных силах правопорядка, соблюдения воинской дисциплины, противодействие преступности, охрана военных объектов и исполнение наказаний в отношении военнослужащих, в том числе содержание в ходе ареста — гауптвахта.