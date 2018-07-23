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В России захотели упростить аресты солдат
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В России захотели упростить аресты солдат 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Вадим Брайдов / «Коммерсантъ»
Военная полиция считает необходимым вернуть командирам воинских частей возможность арестовывать рядовых. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил начальник главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
«Конечно, если бы командир и военный комендант могли бы сами арестовывать, как раньше, это намного бы упростило и время, и сроки», — отметил Ивановский.
Он добавил, что в течение полугода этот вопрос проработают.
В настоящее время военнослужащий может быть подвергнут дисциплинарному аресту только по решению гарнизонного военного суда за самовольное оставление расположения части, нарушение правил обращения с оружием, а также за исполнение воинских обязанностей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Главное управление военной полиции было создано в Минобороны в 2011 году. Его целью является обеспечение в вооруженных силах правопорядка, соблюдения воинской дисциплины, противодействие преступности, охрана военных объектов и исполнение наказаний в отношении военнослужащих, в том числе содержание в ходе ареста — гауптвахта.
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