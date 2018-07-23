«Вице-адмирал Кулаков» вышел в море на поиски подлодок

Корабль «Вице-адмирал Кулаков» провел противолодочные учения в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" провел в Баренцевом море учения по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Северного флота.

"В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля отрабатывал различные элементы противолодочных задач, в том числе организацию поиска подводной лодки и слежения за ней одиночным кораблем, а также во взаимодействии с противолодочной авиацией — с использованием корабельных противолодочных вертолетов Ка-27", — рассказали в пресс-службе.

Ранее расчеты артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов "Кинжал" "Вице-адмирала Кулакова" провели учения по противовоздушной обороне корабля.