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«Вице-адмирал Кулаков» вышел в море на поиски подлодок
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Корабль «Вице-адмирал Кулаков» провел противолодочные учения в Баренцевом море 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" провел в Баренцевом море учения по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Северного флота.
"В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля отрабатывал различные элементы противолодочных задач, в том числе организацию поиска подводной лодки и слежения за ней одиночным кораблем, а также во взаимодействии с противолодочной авиацией — с использованием корабельных противолодочных вертолетов Ка-27", — рассказали в пресс-службе.
Ранее расчеты артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов "Кинжал" "Вице-адмирала Кулакова" провели учения по противовоздушной обороне корабля.
ТАСС: последние новости
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