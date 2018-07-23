АК-12 и АК-15 посчитали идеальными винтовками

Западные СМИ назвали АК-12 и АК-15 идеальными винтовками

Новое оружие идеально сочетает в себе простоту в обслуживании, дает возможность использовать уже имеющиеся боеприпасы и при этом не лишено полезных новшеств, пишет издание National Interest.

АК-12 и АК-15 — прекрасный вариант для российской армии, сочетающий в себе простоту в обслуживании, возможность использовать новейшие разработки и применять уже существующие боеприпасы. К такому выводу пришли авторы статьи в издании National Interest.

Разработанные концерном "Калашников" , АК-12 и АК-15 внешне похожи на АК-74М. Они предназначены под два основных патрона калибров 5.45мм и 7.62мм.

На винтовки АК-12 АК-15 возможно установить клавишу сброса магазина с обоих сторон (для удобства левшей), и в принципе «органы управления» продублированы. Винтовки имеют новый дульный тормоз-компенсатор, на который может быть установлен глушитель.

Еще одним новшеством стало использование планок Пикатинни. Она установлена на жёстко закрепляемой крышке ствольной коробки. Предназначена для навесного оборудования такого как дальномеры, прицелы, гранатометы или фонари и т.д.

Недавно, как отмечает издание, концерн Калашников представил две версии автоматов АК-12К и Ак-15К. Это укороченные варианты АК-12 и АК-15.

Обе винтовки являются частью нового поколения экипировки для российских сухопутных войск. В рамках так называемой программы «Ратник» российские инженеры, по информации автора статьи, разрабатывают более сорока новых изделий для сухопутных войск, в том числе новое огнестрельное оружие, оружейную оптику, бронежилеты, средства связи и навигации и даже палатки. Автор пишет, что по состоянию на октябрь 2016 года в войска было поставлено десять тысяч. Ежегодно планируется, как сообщает издание, поставка 70 тысяч комплектов.