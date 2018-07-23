Корабли НАТО зашли в Одессу

Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2) зашли с визитом в Одесский порт.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил ВС Украины в Facebook.
В частности, в порт зашли фрегат De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, фрегат Fatih и минный тральщик Аnamur ВМС Турции, вспомогательное судно Rhein ВМС ФРГ, минный тральщик Lupu Dinescu МС Румынии.
В начале июля флагманский корабль 6-го флота ВМС США «Маунт Уитни» вошёл в Чёрное море, чтобы принять участие в совместных с Украиной военно-морских учениях «Морской бриз».