Американский БТР вооружили советской гаубицей

Знаменитый американский БТР М113 вооружили советской гаубицей Д-30

D-30 howitzer on M113 chassis in Libya pic.twitter.com/3R1R55b3aO— Caesar (@Ninja998998) 21 июля 2018 г. Непонятно, насколько удачным является решение использовать эту десятитонную гусеничную машину для подобной цели. Ранее на изготовленный из алюминия М113 монтировали лишь 120-мм минометы, различные противотанковые комплексы и системы ПВО.

Чтобы облегчить монтаж гаубицы, пришлось демонтировать крышу десантного отделения и кормовые двери. Если одним из преимуществ Д-30 в буксируемом варианте была возможность кругового обстрела, то здесь можно вести огонь только вперед.

D-30 howitzer with artillery units in Sheikh Zweid city gate Check point. #Sinai pic.twitter.com/8Da84bWKaN— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) 27 февраля 2018 г. Судя по фото, таким образом было доработано как минимум три бронетранспортера.

Данный эрзац, конечно, не идет ни в какое сравнение с САУ SP122, которая выпускалась в соседнем Египте . Эта боевая машина на гусеничной базе также вооружена гаубицей Д-30 и представляет собой полноценную самоходку, правда и на ней также нет башни с круговым вращением.