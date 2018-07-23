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Американский БТР вооружили советской гаубицей
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Знаменитый американский БТР М113 вооружили советской гаубицей Д-30 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Twitter
Непонятно, насколько удачным является решение использовать эту десятитонную гусеничную машину для подобной цели. Ранее на изготовленный из алюминия М113 монтировали лишь 120-мм минометы, различные противотанковые комплексы и системы ПВО.
Чтобы облегчить монтаж гаубицы, пришлось демонтировать крышу десантного отделения и кормовые двери. Если одним из преимуществ Д-30 в буксируемом варианте была возможность кругового обстрела, то здесь можно вести огонь только вперед.
Судя по фото, таким образом было доработано как минимум три бронетранспортера.
Данный эрзац, конечно, не идет ни в какое сравнение с САУ SP122, которая выпускалась в соседнем Египте. Эта боевая машина на гусеничной базе также вооружена гаубицей Д-30 и представляет собой полноценную самоходку, правда и на ней также нет башни с круговым вращением.
В Египте "тридцатку" установили и на вездеход "Урал-4320". Похожие по конструкции колесные САУ имеются в Алжире, у Ирака и Ирана, на Кубе, в Сербии и у Судана.
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