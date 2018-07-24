Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»

С находящегося на ремонте на 35-м судоремонтном заводе «Звездочка» в Мурманске авианосца «Адмирал Кузнецов» выгружен один из главных паровых котлов КВГ-4. Соответствующие снимки продемонстрировал пользователь китайского ресурса Weibo, сообщает блог bmpd.

Котел КВГ-4, извлеченный из недр крейсера "Адмирал Кузнецов". Фото 花落成蚀/weibo.cn pic.twitter.com/xn4YHxpOMh— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 23 июля 2018 г.

Читатели российского блога выразили недоумение по поводу того, что такие снимки попали в сеть через китайских пользователей, а не российских. В частности, некоторые предположили, что источником фотографий мог быть китайский турист или пользователь Weibo получил их из российского источника.

В настоящее время единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте. Корабль должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Соответствующие работы планируется завершить в 2021 году.