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Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»
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Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова» 

Lenta.ru 3 минуты назад
С находящегося на ремонте на 35-м судоремонтном заводе «Звездочка» в Мурманске авианосца «Адмирал Кузнецов» выгружен один из главных паровых котлов КВГ-4. Соответствующие снимки продемонстрировал пользователь китайского ресурса Weibo, сообщает блог bmpd.
Читатели российского блога выразили недоумение по поводу того, что такие снимки попали в сеть через китайских пользователей, а не российских. В частности, некоторые предположили, что источником фотографий мог быть китайский турист или пользователь Weibo получил их из российского источника.
В настоящее время единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте. Корабль должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Соответствующие работы планируется завершить в 2021 году.
Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет», созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. «Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран еще на стапеле. «Адмирал Горшков» продан Индии, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. «Варяг» продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только «Адмирал Кузнецов».
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