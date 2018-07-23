«Адмирал Кузнецов» лишился парового котла

Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов", находящийся на ремонте, лишился одного из своих главных паровых котлов КВГ-4. Его заменят на новый.
Об этом сообщает bmpd. Появились и фотографии, как с крейсера снимают некоторые узлы и механизмы, в том числе и паровой котел. Правда снимки опубликовал один из пользователей китайского издания Weibo.
Котел КВГ-4, извлеченный из недр крейсера "Адмирал Кузнецов". Фото 花落成蚀/weibo.cn pic.twitter.com/xn4YHxpOMh— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 23 июля 2018 г.
Крейсер "Адмирал Кузнецов" ремонтируют специалисты мурманского 35 судоремонтного завода центра судостроения "Звездочка". По плану на корабле поменяют энергетическое обрудование, те же котлы, а также ряд насосов. Появится и новая аппаратура для обеспечения полетов. Укрепят и противовоздушную оборону за счет комплексов "Панцирь" в морском исполнении.
Планируется, что ремонт на корабле должны закончить в 2020 году, а в состав флота "Адмирал Кузнецов" вернется к 2021-му. Он по-прежнему остается единственным авианесущим крейсером Военно-морского флота России.