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«Адмирал Кузнецов» лишился парового котла
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Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» лишился парового котла 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов", находящийся на ремонте, лишился одного из своих главных паровых котлов КВГ-4. Его заменят на новый.
Об этом сообщает bmpd. Появились и фотографии, как с крейсера снимают некоторые узлы и механизмы, в том числе и паровой котел. Правда снимки опубликовал один из пользователей китайского издания Weibo.
Крейсер "Адмирал Кузнецов" ремонтируют специалисты мурманского 35 судоремонтного завода центра судостроения "Звездочка". По плану на корабле поменяют энергетическое обрудование, те же котлы, а также ряд насосов. Появится и новая аппаратура для обеспечения полетов. Укрепят и противовоздушную оборону за счет комплексов "Панцирь" в морском исполнении.
Планируется, что ремонт на корабле должны закончить в 2020 году, а в состав флота "Адмирал Кузнецов" вернется к 2021-му. Он по-прежнему остается единственным авианесущим крейсером Военно-морского флота России.
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