Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» лишился парового котла

Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов", находящийся на ремонте, лишился одного из своих главных паровых котлов КВГ-4. Его заменят на новый.

Котел КВГ-4, извлеченный из недр крейсера "Адмирал Кузнецов". Фото 花落成蚀/weibo.cn pic.twitter.com/xn4YHxpOMh— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 23 июля 2018 г. Об этом сообщает bmpd. Появились и фотографии, как с крейсера снимают некоторые узлы и механизмы, в том числе и паровой котел. Правда снимки опубликовал один из пользователей китайского издания Weibo.

Крейсер "Адмирал Кузнецов" ремонтируют специалисты мурманского 35 судоремонтного завода центра судостроения "Звездочка". По плану на корабле поменяют энергетическое обрудование, те же котлы, а также ряд насосов. Появится и новая аппаратура для обеспечения полетов. Укрепят и противовоздушную оборону за счет комплексов "Панцирь" в морском исполнении.