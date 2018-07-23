Израиль выпустил умный танк Merkava Mk 4 Barak

Силы обороны Израиля анонсировали создание нового танка, с индексом Merkava Mk 4 Barak. Его отличительной чертой станет наличие интеллектуальной бортовой системы, которая возьмет на себя часть задач экипажа, самую рутинную работу. Самостоятельно выбирать цели и открывать огонь ИИ не разрешают. «Новый танк позволяет броневойскам Израиля сделать шаг вперед на оперативной арене и представляет собой инновационное оружие, которое изменит облик боя на земле» — цитата из анонимного источника. Почти все сведения о танке скрыты под грифом секретно, однако известно, что Merkava Mk 4 получит способность самостоятельно обмениваться данными с машинами поблизости. В частности, для перепроверки оперативных сведений и исключения ложных целей.

Большая часть скучной работы по проверке бортовых систем и слежением за местностью тоже ляжет на ИИ. Экипаж целиком сосредоточится на выполнении миссии, что даст до 30% экономии времени. Командир, а затем и остальные танкисты, получат шлемы Iron View VR — систему виртуальной реальности с обзором местности вокруг танка на 360 градусов в реальном времени. Да, почти как в компьютерной игре, отмечают специалисты.

У этих шлемов есть и второе, более важно назначение — они станут ключевым элементом тренировок. Новобранец, сменив учебный шлем на боевой, почувствует минимум разницы и быстрее освоится с ситуацией на поле боя в реальном танке. Испытания танка с ИИ и шлемов управления начнутся в 2020-ом, дата принятия на вооружение пока под вопросом.