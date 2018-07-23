Порошенко анонсировал поставки нового огнемёта

В Україні розпочалось серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16 — високопотужна зброя, яку @ukroboronprom виготовляє для ЗСУ.



Вже найближчий часом вогнемет буде поставлений до армії, що значно посилить військову міць наших підрозділів. #НоваАрмія pic.twitter.com/zwtXzE56rU— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 июля 2018 г.