Порошенко анонсировал поставки нового огнемёта

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Порошенко объявил о начале серийного производства на Украине пехотного огнемёта 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Пётр Порошенко объявил о начале серийного производства в стране пехотного огнемёта.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«На Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнемётов РПО-16 — высокомощного оружия, которое Укроборонпром производит для ВСУ», — отметил украинский лидер.
Он подчеркнул, что огнемёт будет поставлен в армию уже в ближайшее время.
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