Канада захотела поставлять Киеву снайперские винтовки

Канадская компания хочет поставлять Украине снайперские винтовки

Канадская компания намерена поставлять Украине снайперские винтовки и ждет подписания канадским правительством разрешения на их экспорт, сообщил в интервью украинскому телеканалу UATV депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан.

"Между Канадой и Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку снайперских винтовок. Сейчас мы ожидаем подписания правительством Канады разрешения на экспорт оружия", — приводит его слова сайт указанного телеканала.

Безан отметил, что поставки будут носить коммерческий характер. Он не уточнил, кто будет выступать поставщиком и покупателем вооружения. По его мнению, глава МИД Канады Христя Фриланд должна "автоматически" подписать разрешение, поскольку законодательных преград на поставки на Украину оружия не существует.

"Если разрешение на экспорт будет подписано, то поставки начнутся как только оружие будет изготовлено", — сказал депутат.

По его словам, возможность выхода на рынок Украины также изучают несколько канадских компаний, занимающихся изготовлением спецоборудования.

"Есть и другие производители, которые создают пулеметы, легкий бронированный транспорт и прочее, и изучают потенциал работы с украинскими компаниями, украинским вооруженными силами", — добавил он.