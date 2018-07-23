Китай создаст умные подлодки-камикадзе

Китай создаст подлодки-камикадзе с искусственным интеллектом

Китае создается беспилотная подводная лодка для выполнения различных боевых задач: от разведки и поиска мин до уничтожения кораблей противника. В отличие от других морских дронов, китайская подлодка не уступит размером обитаемым аналогам. В грузовом отсеке субмарины могут разместиться ракеты и торпеды, а запаса топлива для дизелей хватит на несколько месяцев плавания.

Новая подлодка будет довольно крупной и умной, при этом сравнительно недорогой, пишет South China Motning Post со ссылкой на участвующего в проекте ученого. Корабль нового типа может быть построен уже в начале следующего десятилетия. Разработчики отмечают, что беспилотные подлодки не сменят классические — это не является целью проекта, — но будут с ними конкурировать.

Создание беспилотной субмарины ведется в рамках правительственной программы повышения боеспособности Народно-освободительной армии Китая путем активного внедрения технологий искусственного интеллекта. В частности, для работы подводного дрона оператор не требуется совсем. Получив задание, дизель-электрическая подлодка будет сама определять способ его выполнения: составлять маршрут и глубину следования, определять тип и принадлежность встречных кораблей, курс уклонения от угроз.

— Периодически корабли будут связываться с центром для обновлений, но проектируются они так, чтобы работать без человеческого вмешательства, — рассказали разработчики.

Единственный вопрос, который пока не доверяют искусственному интеллекту — применение оружия. Кстати, подлодка может применяться и в качестве смертника.