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Китай создаст умные подлодки-камикадзе
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Китай создаст подлодки-камикадзе с искусственным интеллектом 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Reuters
В Китае создается беспилотная подводная лодка для выполнения различных боевых задач: от разведки и поиска мин до уничтожения кораблей противника. В отличие от других морских дронов, китайская подлодка не уступит размером обитаемым аналогам. В грузовом отсеке субмарины могут разместиться ракеты и торпеды, а запаса топлива для дизелей хватит на несколько месяцев плавания.
Новая подлодка будет довольно крупной и умной, при этом сравнительно недорогой, пишет South China Motning Post со ссылкой на участвующего в проекте ученого. Корабль нового типа может быть построен уже в начале следующего десятилетия. Разработчики отмечают, что беспилотные подлодки не сменят классические — это не является целью проекта, — но будут с ними конкурировать.
Создание беспилотной субмарины ведется в рамках правительственной программы повышения боеспособности Народно-освободительной армии Китая путем активного внедрения технологий искусственного интеллекта. В частности, для работы подводного дрона оператор не требуется совсем. Получив задание, дизель-электрическая подлодка будет сама определять способ его выполнения: составлять маршрут и глубину следования, определять тип и принадлежность встречных кораблей, курс уклонения от угроз.
— Периодически корабли будут связываться с центром для обновлений, но проектируются они так, чтобы работать без человеческого вмешательства, — рассказали разработчики.
Единственный вопрос, который пока не доверяют искусственному интеллекту — применение оружия. Кстати, подлодка может применяться и в качестве смертника.
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