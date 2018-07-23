Россия и Сирия ударили по позициям боевиков

Россия и Сирия начали масштабную бомбардировку позиций боевиков

По данным агентства, решение возобновить бомбардировки было принято из-за проникновения боевиков в районы, которые оставили группировки сирийских повстанцев. Отмечается, что боевикам, находящимся у реки Ярму на границе с Голанскими высотами и Иорданией , удалось отразить атаки.

По словам офицера сирийской армии, от бомбардировок пострадала расположенная рядом деревня. Он рассказал, что в результате авиаударов погибли местные жители. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее 21 июля сообщалось, что российские и сирийские военные готовят широкомасштабную совместную операцию на севере провинции Латакия в ответ на атаку российской авиабазы Хмеймим 16 июля.