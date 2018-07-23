Ещё
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Сирия начали масштабную бомбардировку позиций боевиков 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Reuters
Авиация Сирии и России возобновила бомбардировки по позициям боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, решение возобновить бомбардировки было принято из-за проникновения боевиков в районы, которые оставили группировки сирийских повстанцев. Отмечается, что боевикам, находящимся у реки Ярму на границе с Голанскими высотами и Иорданией, удалось отразить атаки.
По словам офицера сирийской армии, от бомбардировок пострадала расположенная рядом деревня. Он рассказал, что в результате авиаударов погибли местные жители. Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее 21 июля сообщалось, что российские и сирийские военные готовят широкомасштабную совместную операцию на севере провинции Латакия в ответ на атаку российской авиабазы Хмеймим 16 июля.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии22
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»375
После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию16
Россия конфискует свои резервы в США53
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом23
Украина сгущает тучи над Азовским морем16
Видео
01:48
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
В мире США
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение