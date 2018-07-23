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«Искандер-М» уничтожил командный пункт противника
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«Искандер-М» уничтожил командный пункт противника 

Деловая газета «Взгляд» 10 минут назад
Фото: mil.ru
В Астраханской области состоялся боевой пуск баллистической ракеты комплекса «Искандер-М», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В результате пуска ракетчики Второй общевойсковой армии из Оренбургской области уничтожили «командный пункт» условного противника на полигоне Капустин Яр, передает ТАСС.
Цель находилась более чем в 70 км от места пуска ракеты. Диаметр цели составлял 4 м. При этом необходимо было преодолеть средства радиоэлектронной борьбы.
Большую часть пути ракета проделала на высоте нескольких километров. Временами ракете приходилось вести «интенсивное маневрирование с 20-кратными перегрузками». В итоге цель была поражена с нулевым отклонением.
Учения стали завершением лагерного сбора, который продолжался больше месяца. Вскоре подразделения вернутся к месту постоянной дислокации.
В июне Минобороны опубликовало видео запуска «Искандером» баллистической ракеты.
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