«Искандер-М» уничтожил командный пункт противника

Астраханской области состоялся боевой пуск баллистической ракеты комплекса «Искандер-М», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В результате пуска ракетчики Второй общевойсковой армии из Оренбургской области уничтожили «командный пункт» условного противника на полигоне Капустин Яр, передает ТАСС

Цель находилась более чем в 70 км от места пуска ракеты. Диаметр цели составлял 4 м. При этом необходимо было преодолеть средства радиоэлектронной борьбы.

Большую часть пути ракета проделала на высоте нескольких километров. Временами ракете приходилось вести «интенсивное маневрирование с 20-кратными перегрузками». В итоге цель была поражена с нулевым отклонением.

Учения стали завершением лагерного сбора, который продолжался больше месяца. Вскоре подразделения вернутся к месту постоянной дислокации.