В Петербурге прошла репетиция военно-морского парада

В Санкт-Петербурге прошла репетиция военно-морского парада

"В Санкт-Петербурге и Кронштадте под руководством главкома ВМФ России Адмирала Владимира Королева состоялась сводная репетиция главного военно-морского парада. Впервые за весь период подготовки к параду в дневное время были отработаны эпизоды морской, воздушной и наземной составляющих по единому сценарию и в хронометрической последовательности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в репетиции также приняли участие командующий западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов , вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов . Подготовку к параду в ходе репетиции проконтролировал замминистра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко.

"Сегодня, по плану сводной репетиции, мы отработали важнейшие задачи и эпизоды сценария предстоящего главного военно-морского парада. Следующей проверкой уровня подготовленности экипажей кораблей, катеров, подводных лодок и экипажей морской авиации станет генеральная репетиция, которая состоится 26 июля", — подчеркнул главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Сообщается, что всего в сводной тренировке приняли участие свыше 40 боевых кораблей и катеров ВМФ России различных классов, 38 воздушных судов морской авиации, свыше 4000 военнослужащих. В репетиции приняли участие около 20 кораблей и катеров Военно-морского флота современных проектов. В том числе: фрегат "Адмирал Макаров", корветы "Сообразительный" и "Бойкий", корабль противоминной обороны " Александр Обухов ", малые ракетные корабли "Ураган" и "Серпухов", противодиверсионные катера "Грачонок", патрульные катера типа "Раптор".

Главный военно-морской парад состоится 29 июля в Санкт-Петербурге. Всего в парадном строю пройдут более 40 кораблей и около 40 воздушных судов морской авиации, представляющих Северный, Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский флота и Каспийскую флотилию.