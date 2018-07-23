Российские военные начали масштабные учения в Армении

Масштабные учения начались на российской военной базе в Армении

Тактические учения с участием более 3 тыс. военнослужащих начались на российской военной базе в Армении . Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Подразделения российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, в рамках тактических учений подняты по сигналу "тревога".

В тактических учениях, которые продлятся до 28 июля в Закавказье, задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц техники, в том числе противовоздушной обороны, истребительной, армейской и беспилотной авиации", — сообщили в ЮВО.

Мотострелковые, танковые, разведывательные, артиллерийские и инженерные подразделения базы начали марши в районы проведения учений на полигоны "Камхуд" и "Алагяз".

"В ходе выдвижения автомобильных и бронетанковых колонн военнослужащие соединения выполняют задачи противовоздушной обороны от ударов условного противника", — отметили в пресс-службе округа.

С воздуха колонны военной техники прикрывают пары и звенья истребителей МиГ-29 и вертолетов армейской авиации Ми-24 и Ми-8МТШ. Видеоконтроль за действиями подразделений соединения в режиме реального времени обеспечивают расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.