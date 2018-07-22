Самолет ВВС Британии вновь засекли у границ РФ

Самолет ВВС Великобритании снова заметили у российской границы

Крыму и Самолет радиоэлектронной борьбы Королевских ВВС Великобритании Sentinel R1 провел воздушную разведку у черноморского побережья России Краснодарском крае . Об этом говорится на странице мониторингового ресурса Plane Radar в Twitter.

Отмечается, что самолет с бортовым номером ZJ691 вылетел с авиабазы Акротики на Кипре в 14:11 по московскому времени. В 16:07 по московскому времени он завершил свою миссию.

Ранее, 14 июля, этот же самолет уже проводил разведывательный полет по такому же маршруту.

Минобороны России обратило внимание на то, что с начала года зарубежные летательные аппараты были не раз замечены у российских границ. Ведомство призвало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.