Самолет ВВС Британии вновь засекли у границ РФ

Самолет радиоэлектронной борьбы Королевских ВВС Великобритании Sentinel R1 провел воздушную разведку у черноморского побережья России в Крыму и Краснодарском крае. Об этом говорится на странице мониторингового ресурса Plane Radar в Twitter.
14:11 мск.
Самолёт радиоэлектронной разведки, #Вombardier #Global #Express #Sentinel R.1, Королевских ВВС Великобритании🇬🇧, с бортовым номером ZJ691, взлетевший с Кипрской🇨🇾 авиабазы Акротири, производит разведывательный полёт у Черноморского побережья России🇷🇺.
#Crimea pic.twitter.com/oE7FpUuxMs— PlaneRadar (@ua4wiy_) 21 июля 2018 г.
Отмечается, что самолет с бортовым номером ZJ691 вылетел с авиабазы Акротики на Кипре в 14:11 по московскому времени. В 16:07 по московскому времени он завершил свою миссию.
Ранее, 14 июля, этот же самолет уже проводил разведывательный полет по такому же маршруту.
Минобороны России обратило внимание на то, что с начала года зарубежные летательные аппараты были не раз замечены у российских границ. Ведомство призвало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.
Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию России и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности всей страны.