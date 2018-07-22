Ещё
Самолет ВВС Британии вновь засекли у границ РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет ВВС Великобритании снова заметили у российской границы 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Роскосмос/Олег Котов
Самолет радиоэлектронной борьбы Королевских ВВС Великобритании Sentinel R1 провел воздушную разведку у черноморского побережья России в Крыму и Краснодарском крае. Об этом говорится на странице мониторингового ресурса Plane Radar в Twitter.
Отмечается, что самолет с бортовым номером ZJ691 вылетел с авиабазы Акротики на Кипре в 14:11 по московскому времени. В 16:07 по московскому времени он завершил свою миссию.
Ранее, 14 июля, этот же самолет уже проводил разведывательный полет по такому же маршруту.
Минобороны России обратило внимание на то, что с начала года зарубежные летательные аппараты были не раз замечены у российских границ. Ведомство призвало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.
Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию России и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности всей страны.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию206
В Москве произошла перестрелка12
Фото кабинета Медведева удивило россиян455
Коалиция США ударила по мирным жителям295
Украина начала производство нового мощного оружия6
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение