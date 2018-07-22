Киев уличили в замалчивании небоевых потерь

Стратегия безысходности: разведка ДНР уличила Киев в замалчивании небоевых потерь

Разведке ДНР удалось зафиксировать новые случаи небоевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины , о которых Киев предпочитает замалчивать. Речь идет о бойцах ВСУ на территории Донбасса, уточняет портал «ПолитНавигатор».

Как рассказал начальник пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов, речь идет о подрывах бойцов ВСУ на собственных минах. В частности, подобный инцидент случился в районе населенного пункта Марьинка, где украинские силовики не справились с управлением автомобиля и наехали на установленный ими же снаряд.

«Кроме того, 18 июля при установке минно-взрывных заграждений подорвался на мине военнослужащий из состава инженерно-саперного подразделения 24-й отдельной механизированной бригады», — рассказали в ДНР.

По словам Безсонова, Киев «продолжает лгать и скрывать данные о потерях», выдавая их при этом за боевые и «скрывая безвозвратные».

Ранее стало известно, что бойцов ВСУ «покосила» новая эпидемия.