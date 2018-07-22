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Аргентина сможет «приютить» военные базы США
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Аргентина может принять американские военные базы, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Президент Аргентины Маурисио Макри дал добро на создание в стране нескольких военных баз США, сообщает в субботу мексиканский портал Aristegui Noticias со ссылкой на свои осведомленные источники.
По данным портала, речь идет как минимум о трех военных базах, которые будут расположены в провинциях Неукен (там находится месторождение сланцевого газа Vaca Muerta), Мисьонес и Огненная Земля (откуда можно контролировать Антарктиду). Их создание должно финансироваться Южным командованием США. Одним из главных сторонников создания баз якобы является министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.
Кроме того, отмечает мексиканский портал, Буллрич одобрила приезд в страну американских инструкторов, которые занимаются подготовкой аргентинских сотрудников полиции перед предстоящим в ноябре саммитом "Большой двадцатки". Это нарушает действующие аргентинские законы, так как на подобные действия необходимо одобрение конгресса, которого получено не было.
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