РФ задумала широкомасштабную операцию в Сирии

агентство SANA. Российские и сирийские военные планируют широкомасштабную совместную операцию на севере провинции Латакия и в западном Идлибе. Её цель — обеспечить безопасность авиабазы Хмеймим и стратегических позиций сирийской армии, сообщает

Идлиб. Группы боевиков неоднократно совершали нападения на российских военных, размещенных на авиабазе Хмеймим, используя беспилотники. Последняя такая атака была предпринята боевиками 16 июля. Группировки джихадистов также нападают на российских военнослужащих в провинциях Хомс

Ожидается, что предполагаемая совместная операция будет осуществлена силами сирийских военных при поддержке ВВС России.