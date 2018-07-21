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РФ задумала широкомасштабную операцию в Сирии
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РФ задумала широкомасштабную операцию в Сирии 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Российские и сирийские военные планируют широкомасштабную совместную операцию на севере провинции Латакия и в западном Идлибе. Её цель — обеспечить безопасность авиабазы Хмеймим и стратегических позиций сирийской армии, сообщает агентство SANA.
Группы боевиков неоднократно совершали нападения на российских военных, размещенных на авиабазе Хмеймим, используя беспилотники. Последняя такая атака была предпринята боевиками 16 июля. Группировки джихадистов также нападают на российских военнослужащих в провинциях Хомс и Идлиб.
>> В районе базы РФ в Сирии сбили беспилотник
Ожидается, что предполагаемая совместная операция будет осуществлена силами сирийских военных при поддержке ВВС России.
Её цель — очистить от группировок боевиков районы на севере Латакии и на границе с Турцией. Согласно источникам, она начнется после того, как завершится операция на юго-западе Сирии.
Комментарии138  Ещё 9 источников 
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