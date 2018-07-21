Деньги из воздуха: эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба

Информация, появившаяся в эстонских СМИ, напоминает сводку из театра военных действий. Гурманы смысловых нагрузок, читая подобные строки, наслаждаются литературным творчеством сочинителей в погонах. Почему сочинителей? Наберитесь терпения, скоро все узнаете.

Силы обороны Эстонии выступили с заявлением о том, что их подразделения якобы зафиксировали 16 июля два случая нарушения российскими самолетами воздушного пространства Эстонии. Сообщение, распространенное затем всеми средствами массовой информации страны, напоминает сводку из театра военных действий. "Инциденты произошли в районе острова Вайндлоо с разницей примерно в один час, сначала в воздушное пространство Эстонии вторгся Airbus A319, а затем — Ил-96".

Гурманы смысловых нагрузок, читая подобные строки, наслаждаются литературным творчеством сочинителей в погонах. Почему сочинителей? Наберитесь терпения, и скоро все станет ясно. В самолете Ил-96, по сведениям эстонского генерального штаба, находился сам президент России Владимир Путин , направлявшийся в Хельсинки на встречу с президентом США Дональдом Трампом . Оба самолета, опять же по сведениям эстонских военных, находились в воздушном пространстве балтийской республики около минуты, а затем вышли из него, даже не махнув на прощание крылом.

Возмущению эстонских политиков не было предела, и министерство иностранных дел Эстонии вызвало к себе "на ковер" представителя российского посольства в Таллине , чтобы вручить ему ноту протеста. Отгремев громами и отсверкав молниями по поводу наплевательского отношения русских к суверенитету, общественное мнение затихло. Никто даже не обратил внимания на публикацию комментария представителя гражданской диспетчерской службы страны о том, что самолет президента России воздушную границу Эстонии не пересекал. "По имеющимся у меня данным, воздушные транспортные средства, обслуживавшие визит Владимира Путина в Финляндию , летели по маршрутам, напрямую ведущим из воздушного пространства Российской Федерации в воздушное пространство Финляндской республики", — пояснил в интервью член правления предприятия по координации воздушного движения Lennuliiklusteeninduse AS Юллар Салумяэ.