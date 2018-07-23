Катар купит у России «Корнеты»

Катар подписал с Россией контракты на покупку автоматов Калашникова, других видов малого стрелкового оружия и противотанкового ракетного комплекса "Корнет".
Об этом в интервью ТАСС рассказал посол России в Катаре Нурмахмад Холов. Он отметил, что основное соглашение два государства подписали в октябре 2017 года. После этого договорились о поставках стрелкового оружия, в том числе автоматов Калашникова, гранатометов и пулеметов, а также противотанковых ракетных комплексов "Корнет".
Кроме того, Российская Федерация ведет переговоры с Катаром о покупке систем противовоздушной обороны С-400, которые могут защитить воздушное пространство Катара от самолетов и ракет. А еще планируется открытие и в Дохе, и в Москве аппаратов военных атташе. До конца года они должны начать свою работу.