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Катар купит у России «Корнеты»
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Катар купит у России автоматы, гранатометы и комплексы «Корнет» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Катар подписал с Россией контракты на покупку автоматов Калашникова, других видов малого стрелкового оружия и противотанкового ракетного комплекса "Корнет".
Об этом в интервью ТАСС рассказал посол России в Катаре Нурмахмад Холов. Он отметил, что основное соглашение два государства подписали в октябре 2017 года. После этого договорились о поставках стрелкового оружия, в том числе автоматов Калашникова, гранатометов и пулеметов, а также противотанковых ракетных комплексов "Корнет".
Кроме того, Российская Федерация ведет переговоры с Катаром о покупке систем противовоздушной обороны С-400, которые могут защитить воздушное пространство Катара от самолетов и ракет. А еще планируется открытие и в Дохе, и в Москве аппаратов военных атташе. До конца года они должны начать свою работу.
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