Пьяные бойцы ВСУ наехали на свои мины в ДНР

Пьяные бойцы ВСУ подорвались на собственных минах — ДНР

Как отметили в оперативном командовании ДНР, бойцы ВСУ не справились с управлением автомобиля, в результате чего наехали на собственные мины.

В районе подконтрольной Киеву Марьинки в Донбассе украинские силовики подорвались на собственных минах. Об этом сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Отмечается, что взрыв на мине произошел примерно в 21:10 по местному времени.

«Военнослужащие ВСУ на легковом автомобиле камуфлированного окраса не справились с управлением автомобиля, в результате чего был совершен наезд на установленные вооруженными силами Украины мины с последующим взрывом», — говорится в сообщении.

По данным «Донецкого агентства новостей», бойцы ВСУ, предположительно, находились в состоянии алкогольного опьянения.