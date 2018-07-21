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Пьяные бойцы ВСУ наехали на свои мины в ДНР
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Пьяные бойцы ВСУ подорвались на собственных минах — ДНР 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: Міністерство оборони України / Facebook
Как отметили в оперативном командовании ДНР, бойцы ВСУ не справились с управлением автомобиля, в результате чего наехали на собственные мины.
В районе подконтрольной Киеву Марьинки в Донбассе украинские силовики подорвались на собственных минах. Об этом сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Отмечается, что взрыв на мине произошел примерно в 21:10 по местному времени.
«Военнослужащие ВСУ на легковом автомобиле камуфлированного окраса не справились с управлением автомобиля, в результате чего был совершен наезд на установленные вооруженными силами Украины мины с последующим взрывом», — говорится в сообщении.
По данным «Донецкого агентства новостей», бойцы ВСУ, предположительно, находились в состоянии алкогольного опьянения.
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