Минобороны раскрыло темы договоренностей Трампа и Путина по Сирии

«Активному продвижению в этом направлении (возвращение беженцев) способствуют договоренности, достигнутые президентами России и Соединенных Штатов Америки в ходе встречи в Хельсинки, с учетом которых американской стороне направлены конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев к местам постоянного проживания», — сказал Мизинцев на заседании штаба Минобороны и МИД по возвращению беженцев.

По его словам, пакет российских предложений включает:

— разработку совместного плана по возвращению беженцев к местам доконфликтного проживания;

Иордании; — первоочередное возвращение беженцев в Сирию из Ливана

— создание трехсторонней (Россия-Иордания-США) совместной группы на базе Амманского мониторингового центра (южная зона деэскалации в Сирии) и аналогичной группы в Иордании;

— создание совместной группы по финансированию восстановления инфраструктуры Сирии.

«Представленные Россией предложения в настоящее время прорабатываются американской стороной», — сказал Мизинцев.

С начала военных действий в 2011 году Сирию покинули 6,9 млн человек, отмечает Минобороны. По предварительной оценке, в ближайшее время могут вернуться 1,7 млн человек, в том числе до 890 000 человек — из Ливана.