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В Госдуме оценили парад кораблей в Севастополе
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В Госдуме оценили парад кораблей в Севастополе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Василий Батанов
Парад кораблей в Севастополе — это ежегодное подтверждение сертификата на господство в Черном море, считает депутат Госдумы от полуострова Крым Руслан Бальбек.
Ранее отдел информационного обеспечения российского Черноморского флота сообщил, что более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров примут участие в параде и военно-спортивном празднике в Севастополе ко Дню ВМФ России.
"Парад кораблей в Севастополе — это ежегодное подтверждение сертификата на господство в Черном море. За морским парадом в главной базе Черноморского флота одни наблюдают с искренней радостью, а другие — кусая губы от злости", — сказал депутат РИА Новости.
По мнению парламентария, морской парад в Севастополе в определенной степени представляет модель политики России: одна рука символизирует жест мира, а вторая опирается на меч. "То, что день ВМФ в Севастополе стал зрелищем государственного масштаба — это ещё одно доказательство, что армия, флот и народ — едины", — заключил депутат.
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