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В Белоруссии намерены набирать IT-роту
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В Белоруссии намерены набирать в IT-роту срочников с высшим техобразованием 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проходить службу в роте информационных технологий, которая формируется в вооруженных силах Белоруссии, смогут солдаты-срочники с высшим техническим образованием по IT-специальности, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны республики.
В феврале министр обороны Белоруссии Андрей Равков сообщил, что в вооруженных силах страны появится специализированная рота, которая будет заниматься вопросами информационной безопасности. В июле Минобороны республики сообщило, что планирует укомплектовать IT-роту в конце 2018 года. Ранее войска информационных операций были созданы в ВС России.
"В вооруженных силах (Белоруссии — ред.) на базе Военной академии создается специальное подразделение — рота информационных технологий, в котором будут проходить военную службу молодые люди, имеющие высшее техническое образование по IT-специальности… Речь идет о тех молодых людях, которым в соответствии с законодательством предстоит проходить срочную военную службу", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.
По информации ведомства, цель создания подразделения — разработка программного обеспечения, специальных и прикладных программ совместно с подразделениями Военной академии или другими научными, учебными учреждениями.
Как пояснили в Минобороны, решение о создании IT-роты в Военной академии обусловлено тем, что "именно здесь есть вся необходимая инфраструктура, выполняется огромный перечень научно-исследовательских работ". В частности, среди проектов, которыми занимается академия, ключевое значение имеют те, которые связаны с моделированием военных действий, навигационным обеспечением, разработкой автоматизированных систем управления и радиолокации.
При этом задачи военнослужащих нового подразделения будут заключаться, прежде всего, в математическом обосновании проектов и непосредственном производстве программного продукта, добавили в министерстве.
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