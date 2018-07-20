Министры обороны РФ и Израиля обсудили Сирию

Министры обороны России и Израиля обсудили ситуацию в Сирии

Беседа состоялась на фоне возвращения к границам Израиля сирийских правительственных войск, вытесняющих отряды оппозиции из юго-западных районов страны.

"Министр обороны Либерман и его российский коллега Сергей Шойгу обменялись мнениями о ситуации в Сирии и предметно обсудили сложную обстановку на протяжении Голанских высот", — говорится в пресс-релизе.

Министры договорились о "более тесной координации между израильской армией и российскими военными, дислоцированными в Сирии, а также о продолжении диалога на различных уровнях в ближайшие дни".