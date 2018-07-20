Американский «Геркулес» перевернулся в воздухе

Американский гражданский грузовой самолет LM-100J Super Hercules впервые для аппаратов своего класса выполнил серию сложных маневров, которые напоминают действия палубного истребителя F-14 Tomcat из фильма «Лучший стрелок». Соответствующее видео доступно на YouTube-канале C-130 MRO.

Маневры LM-100J Super Hercules продемонстрированы в июле 2018 года на международном авиакосмическом салоне в британском Фарнборо.

Ролик, предоставленный главным пилотом воздушного судна Уэйном Робертсом, впервые был опубликован на Facebook. Там отмечается, что ранее летчики C-130 Hercules могли выполнять похожие маневры, что, однако, до сих пор ни разу не записывалось на видео.

Спроектированный компанией Lockheed Martin LM-100J Super Hercules должен заменить гражданский транспортный самолет L-100 Hercules, который в 1964-1992 годы серийно выпускался Lockheed (в 1995 году объединилась с Martin Marietta). Всего было произведено 115 единиц L-100 Hercules, который, в свою очередь, создавался на основе военного транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules.