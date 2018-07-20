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«Сухой» построит для ВКС еще семь Су-35С
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«Сухой» построит для ВКС еще семь истребителей Су-35С 

РИА Новости 3 минуты назад
Фото: РИА Новости
Компания "Сухой" построит для Воздушно-космических сил России еще 7 многофункциональных истребителей Су-35С в 2018 году, три уже изготовлены, заявил в ходе единого дня военной приемки генеральный директор "Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гагарина" (входит в компанию "Сухой") Александр Пекарш.
"В настоящий момент в соответствии с условиями государственного контракта изготовлено три многоцелевых многофункциональных сверхманевренных истребителя Су-35С. В 2018 году заводом в рамках гособоронзаказа планируется изготовить еще семь самолетов Су-35С", — сказал он.
Три самолета, готовых к отправке, выдержали наземные и летные испытания, приняты военным представительством и переданы в эксплуатирующую организацию Минобороны России, отметил Пекарш.
Он добавил, что завод выполнит все обязательства по ГОЗ "в заданные сроки и с надлежащим качеством".
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