Украина — это не страна, сказал Путин Бушу. Что он мог сказать Трампу про Черногорию?

На протяжении полутора лет своего президентства Дональд Трамп продолжает демонстрировать почти полное незнание того, как работает НАТО , и каково значение Североатлантического альянса. Он пишет в «Твиттере», что США перечисляет НАТО четыре процента ВВП (это не так: мы тратим четыре процента на оборону; фактически непосредственно в объединенные гражданские и военные бюджеты НАТО мы вносим менее 500 миллионов долларов или меньше одной десятой процента нашего оборонного бюджета — прим. автора).

Он рассматривает НАТО как благотворительный проект для европейцев, а не как краеугольный камень национальной безопасности США. И, как мы узнали во вторник вечером из его интервью Такеру Карлсону на « Фокс Ньюс », он готов поставить под вопрос целесообразность существования Статьи 5 о совместном обеспечении обороны блока. По-видимому, он либо не может понять, что железная приверженность Статье 5 лежит в основе НАТО, либо целенаправленно подрывает альянс после своего предательского выступления в Хельсинки

В своем интервью Карлсон не упомянул Статью 5 в отношении Германии или Франции . Он выбрал для этого крошечную Черногорию . Несмотря на то, что Черногория вступила в НАТО только в прошлом году, во время президентства Трампа, сам Трамп с готовностью согласился. Он странно охарактеризовал черногорцев как «агрессивных» и предположил, что наше обязательство защищать их может вовлечь нас в «Третью мировую войну».

Большинство комментаторов ухватилось за тот факт, что, публично поставив под сомнение целесообразность существования Статьи 5, которая была приведена в действие только один раз — для защиты Соединенных Штатов после нападений 11 сентября — Трамп нанес дополнительный ущерб НАТО и, без сомнения, вызвал еще больше ликования в Кремле. Но пример Карлсона и Трампа был также любопытен потому, что Черногория — это именно то, с чего мог бы начать сам Путин, если бы стремился подорвать солидарность НАТО. В 2008 году Путин сказал удивленному Джорджу Бушу , что « Украина — это не страна». Получается, Путин — так или иначе — сказал Трампу во время их встречи один на один в понедельник, что «агрессивная» Черногория не должна быть в НАТО?

В течение нескольких месяцев, предшествовавших приглашению Черногории в НАТО, которое в декабре 2015 года дало старт процессу присоединения, мои российские коллеги по Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Вене , где я был представителем США, становились все более активными. Они никогда не говорили о вступлении Черногории в НАТО; вместо этого они с драматическим размахом рассказывали о политических разногласиях и беспорядках, рисуя картину неблагополучной и проблемной страны, пытаясь обратить членов НАТО против этой идеи. Я понимал, чем они занимаются, и помню, как думал: «Удивительно, насколько русские беспокоятся о вступлении Черногории в НАТО».

Черногория является жемчужиной на Адриатическом море, одной из семи стран, которые окончательно образовались в результате распада бывшей Югославии. Это молодая демократия, которая, как и другие, продолжает бороться с коррупцией. Хотя у ее есть побережье, трудно представить, что порт в Черногории представляет собой прямую угрозу России . Ее небольшое население — около 620 тысяч человек — включает в себя чуть менее двух тысяч военных при бюджете меньше 100 миллионов долларов. Это хорошо видеть Черногорию в семье НАТО — к тому же, она в течение многих лет предоставляла войска для миссий НАТО в Афганистане , даже до того, как стала членом НАТО — но Черногория кардинально не меняет общий военный потенциал Североатлантического альянса.

Но альянс НАТО значительно укрепил независимость и перспективы Черногории. В тот день, когда было объявлено о приглашении в блок, моя черногорская коллега в Вене широко улыбалась. Десять лет назад она помогала вести переговоры о независимости Черногории, и когда она обняла меня, то заявила: «С меня как будто сняли груз, который всегда, всю мою жизнь был на моих плечах».

И тогда я понял: причина, по которой русские так заботились о блокировании членства в НАТО, заключается в следующем: они знали, что это уменьшит их способность манипулировать Черногорией и удалит шахматную фигуру с доски, на которой они пытались бросить вызов Европе. Действительно, в течение нескольких месяцев после приглашения от НАТО Россия продолжала стараться загнать Черногорию в тупик, разжигая внутренние беспорядки с помощью пропаганды, платных протестующих и даже попытки государственного переворота. Они потерпели неудачу.

Сегодня Россия ведет подобного рода игру в стране, которую вскоре назовут Северной Македонией. Давний спор между Скопье , столицей (Северной) Македонии , и Афинами по поводу названия этой небольшой страны к северу Греции был, наконец, разрешен, и, таким образом, было устранено основное препятствие для вступления Скопье в НАТО. А теперь русские! В начале этого месяца Греция выслала двух российских дипломатов, потому что они пытались побудить оппозицию к именной сделке — русские хотят восстановить препятствия для прогресса (Северной) Македонии.

В этом году исполняется сто лет с момента окончания Первой мировой войны. Искрой, которая разожгла этот конфликт, было убийство в Сараево , менее чем в 200 километрах от столицы Черногории, Подгорицы. Возможно, мы должны дать Трампу привилегию сомневаться, предположив, что он извлек урок из истории. Но если этот урок заключается в том, что мы не должны беспокоиться о маленьких странах, рискуя большими связями, тогда это неправильный урок.

После двух мировых войн, разделенных поколением, Соединенные Штаты и их союзники создали, безусловно, несовершенную и неравномерную, но при этом впечатляющую международную систему, в основу кода которой положен закон, и основанную на универсальных принципах. НАТО играет важнейшую роль в защите той части мира, в которой эти правила наиболее прочно утвердились, и помогает создать пространство для растущей зоны стабильности и процветания. Мир, в котором мы живем сегодня, отличается от мира, в котором мы жили в 1914 году, и НАТО является краеугольным камнем нашего нынешнего преимущества.

Маленькие страны могут быть тем местом, где угрозы начинают взращивать свое зло, но заканчивают это делать они не там. Путин не хочет дестабилизировать Черногорию или манипулировать ею из-за своей политики в отношении Черногории; он хочет использовать Черногорию в качестве пешки в более крупной игре. Он хочет, чтобы Юго-Восточная Европа была местом, где он может разжигать беспорядки, нагнетать напряженность, а также связывать европейское внимание и ресурсы. И он хочет подорвать правила международной системы, показав, что у нас нет желания их применять. Путин стремится испытывать решимость международного сообщества не один раз, а снова и снова, каждый раз в большей степени. Россия нарушила суверенитет Молдовы , затем Грузии , затем Украины. Возможно, следующей целью является страна НАТО.

Поддерживая нашу твердую приверженность блоку НАТО, в том числе его самым маленьким членам, мы укрепляем доверие к Североатлантическому альянсу и международной системе, которую мы и наши союзники создали. Защита НАТО делает возможным режим международной политики с ненулевой суммой и в то же время отпугивает тех, кто хочет вернуться к подходу баланса сил XIX века и войнам, которые ему неизбежно сопутствуют.

Если мы откажемся от Черногории (либо Прибалтики, либо любого другого члена НАТО — прим. автора), мы откажемся от самой НАТО и ускорим возвращение к тому миру, в котором разгорелись две мировые войны. Президент ошибается: Третья мировая война не произойдет из-за наших обязательств перед Черногорией и другими союзниками по НАТО, она произойдет из-за нашего отказа от них. Поведение трампа в Хельсинки, его поклоны Путину, его постановка под сомнение наших обязательств перед НАТО — все это делает нас и мир менее безопасными.