Китай накачивает военную машину Пакистана

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Для защиты своего союзника Пакистана Китай в рамках Project Hangor создаст 8 новых подводных лодок, что позволит противодействовать Индии. У Военно-морского флота Пакистана 10 подводных лодок. Его подводный флот может увеличиться на 80% после доставки новых подлодок, что должно произойти к середине или к концу 2020-х гг. В последние годы активизировался Кашмирский конфликт, получили развитие многочисленные военные споры на линии контроля, поэтому отношения между двумя странами сложно назвать спокойными. Индийская программа подводной войны намного превосходит программу Пакистана. На данный момент в Индии насчитывается 16 подводных лодок, в Пакистане — только 10. Китай хочет расширить возможности пакистанской программы подводной войны, чтобы была возможность защитить проект Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC).

Газопровод «Север — Юг» в Пакистане

У Китая и Пакистана налажены тесные стратегические отношения, обе страны оказывают друг другу поддержку в финансовом, стратегическом и военном планах. Расширение подводного флота Пакистана происходит в тот период, когда CPEC, пакет инфраструктурных проектов для всего Пакистана на сумму $50 млрд, который должен привести к модернизации энергетической инфраструктуры Пакистана, транспортных сетей и экономики, может изменить ситуацию в мировой торговле и нарушить статус-кво. Подключение Евразии и Африки к Китаю посредством реализации инициативы «Один пояс — один путь» (OBOR) воспринимается США как «угроза их безопасности», отметил адмирал Курт Тидд, глава Южного командования ВС США (SOUTHCOM). Китай предложил единую стратегию будущего роста, США не предложили ничего, кроме того, чтобы вооружить Индию и соседние с Китаем страны, проводящие операции по обеспечению принципа свободы судоходства в Южно-Китайском море, а также дестабилизировать страны в Евразии, чтобы замедлить развитие инициативы «Один пояс — один путь». На прошлой неделе Китай провел успешный запуск двух спутников дистанционного зондирования для Пакистана. Это поможет обеим странам контролировать Индию и инфраструктуру CPEC. Спутники находились на борту космического корабля Chinese Long March (LM-2C). PRSS1 — это первый оптический спутник дистанционного зондирования в Пакистане, который был разработан Китайской академией космических технологий (CAST). В июне был завершен проект волоконно-оптической линии связи, начало которому было положено еще в марте 2016 г. Сейчас он связывает Пакистан с Китаем и обеспечивает связь напрямую между Пакистаном, Средней Азией и Восточной Азией. Это один из проектов, реализованный в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках CPEC. Длина кабеля 509 миль, он имеет 26 узлов передачи от Равалпинди до Каримабада. Китайские автопроизводители выходят на пакистанский рынок с такими китайскими автомобилестроительными компаниями, как JAC Motor, DFSK, Luoyang Dahe, Lifan, Foton JW и Changan. Некоторые компании уже получили разрешение на создание производственных мощностей на местном рынке. Отношения между Пакистаном и Китаем выгодны обеим сторонам. CPEC позволяет Китаю получить доступ к Аравийскому морю, что открывает дорогу одному из шести экономических коридоров инициативы «Один пояс — один путь». При этом Китай признает, что CPEC и инициатива «Один пояс — один путь» могут изменить всю систему мировой торговли и положение американской империи. Поэтому Китай расширяет программу подводной войны в Пакистане, чтобы сдержать Тихоокеанское командование ВС США.