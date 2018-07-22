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Российские военные вовсю осваивают технику из КНР
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Российские военнослужащие осваивают современную китайскую технику 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: tvzvezda.ru
ТРК «Звезда» показывает образцы современной китайской техники, с которой российским военнослужащим предстоит выступать на конкурсах «АрМИ-2018».
На китайском полигоне Корла прошла жеребьевка среди стран-участниц соревнований «АрМИ-2018» «Чистое небо», в ходе которой сборные команды выбрали технику и арсеналы. По условиям конкурса, технику на конкурс предоставила принимающая сторона. Сегодня стартовые позиции и боевые машины, помимо России, выбирали Венесуэла, Египет и сам Китай.
Вся техника, которую предстоит освоить командам, находится на вооружении Сухопутных войск НОАК: это бронетранспортеры ZSD-89 и Тип-92А, тяжелый механизированный мост GQL-111, гусеничная многоцелевая инженерная машина GCZ-112, переносной зенитный ракетный комплекс QW-2 и другие.
Российские военнослужащие пересядут на китайские машины в конкурсах «Чистое небо» и «Безопасный маршрут». Однако, в конкурсе «Суворовский натиск» российские экипажи будут участвовать на боевых машинах пехоты БМП-2 отечественного производства.
На полигоне Корла пройдут три международных конкурса, в которых будут состязаться военнослужащие из 10 стран мира. Кроме российских военных, китайские военную технику и вооружение изучат участники игр из семи стран: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Узбекистана.
Ранее российские военнослужащие прибыли в Китай для участия в конкурсах Армейских международных играх-2018.
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